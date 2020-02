Informação revelada em reportagem nesta edição apresenta mais um ingrediente no desastroso cenário das filas à espera de benefícios do INSS. Não bastasse a sucessão de trapalhadas - entre as quais se destacam o sistema incompatível do instituto com as mudanças implementadas pela Reforma da Previdência e a tentativa frustrada de contratação de militares para atender a demanda acumulada -, apresenta-se agora a informação de uma agência do INSS recém-construída, com as obras concluídas há cerca de dois meses e, ainda assim, totalmente ociosa. Localizada em Aparecida de Goiânia, a agência, caso estivesse operando, seria um instrumento importante para agilizar o atendimento e reduzir o sofrimento de milhares de pessoas.

Só em Goiás, quase 35 mil pessoas aguardam a resposta para solicitação de benefícios há mais de 45 dias. No País, os casos já estão provocando uma corrida à Justiça para obrigar o governo a cumprir o prazo legal. Como resultado, quem consegue resultado favorável acaba passando na frente de quem aguarda há mais tempo. Trata-se de situação insustentável e injustificável. A população que tem direito a benefícios merece mais respeito.