Reconhecido pela rapidez no atendimento e combate à burocracia, o Vapt Vupt não tem demonstrado mais a mesma eficiência de antes. Reportagem na edição de ontem revela os transtornos que usuários vêm sofrendo, com longa espera para conseguir serviços básicos, como emissão de carteira de identidade e atendimento no Sine. Um dos entrevistados chegou a aguardar quase cinco horas na fila, o que resultou em perda do dia de trabalho e cortes no salário.

O governo admite problemas e anuncia remanejamento de servidores, com a intenção de reforçar as equipes em unidades de maior demanda. Também está em estudo a volta do pagamento de gratificação a quem atingir metas. Medidas são realmente necessárias e urgentes para que os serviços do Vapt Vupt retomem a agilidade que é sua marca, expressa inclusive no nome. É insensato retroceder em conquistas do cidadão, já tão penalizado com serviços públicos de má qualidade e com a burocracia de diferentes órgãos federais, estaduais e municipais. A população paga impostos elevados com sacrifício e tem o direito de receber em troca atendimento de qualidade. São, portanto, inadiáveis as providências para sanar as falhas em Vapt Vupts.