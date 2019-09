Foi ali do alto que, montado no cavalo, Pedro Ludovico Teixeira avistou os campos onde seria erguida futura capital de Goiás. Em que pese a relevância histórica e a riqueza botânica do lugar, onde foram catalogadas 71 espécies de plantas tipicamente do Cerrado, o Morro da Serrinha agoniza. Ora pela ação humana, com a deposição desenfreada de lixo e a ocupação irregular, ora pelo sol inclemente, que torna a vegetação combustível fácil para queimadas.

Pois esse ciclo de degradação ganha uma chance de ser interrompido. Reportagem nessa edição mostra que o parque estadual está com negociação em andamento para ser transferido à gestão municipal.

Se isso ocorrer na velocidade em que deseja a Câmara de Vereadores, que aprovou requerimento no último dia 3, a área de aproximadamente 100 mil metros quadrados se candidata juridicamente a ingressar no programa Adote Uma Praça, da prefeitura de capital.

Pelo programa, espaços podem ser adotados pela iniciativa privada para manutenção e preservação. Dado o potencial do parque, uma eventual revitalização do Morro da Serrinha tenderia a se refletir positivamente em todo o entorno.