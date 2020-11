O vazamento do vídeo de uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no qual a influenciadora digital Mariana Ferrer é, para dizer o mínimo, constrangida pelo advogado de defesa do réu de um processo de estupro, tem efeitos danosos para muito além da indignação nas redes sociais. A argumentação do defensor e as fotos exibidas na ocasião buscam comprovar

que a vítima não se enquadraria no conceito jurídico de “mulher honesta”, mesmo sem qualquer amparo legal para tal argumento.

Tudo sob a complacência do juiz e do Ministério Público. E é nessa

omissão que o sistema se deslegitima.

A forma como a vítima foi acolhida pelo Judiciário cria um ciclo de violência alimentado pelo silêncio. Isso porque, além da questão cultural, que não raro responsabiliza as mulheres por crimes sexuais cometidos contra elas, fica patente o completo despreparo do Estado para reparar esse dano, impondo à vítima ainda mais sofrimento.

Por essa razão, é essencial que os órgãos de correição ajam com firmeza, reparando o espetáculo de violência ora testemunhado pelo país e restaurando parte da confiança, já pequena, na capacidade de o aparato público de proteção cuidar das mulheres vítimas de violência de qualquer tipo.