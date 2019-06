Um em cada 10 alunos matriculados na rede pública do Estado está com idade acima da recomendada para o período entre o 6º e o 9º anos do Ensino Fundamental, revela o Censo Escolar do ano passado. Tal distorção é considerada um dos maiores problemas do ensino brasileiro, porque se reflete inclusive no abandono da formação pelos jovens. Muitos especialistas consideram que a distorção idade- série pode ocasionar alto custo psicológico sobre a vida escolar, social e profissional dos alunos defasados.

Reportagem na edição de ontem mostra que Goiás resolveu encarar a situação.

Uma das soluções para concertar esse desvio é a adoção da correção de fluxo, que consiste numa medida política e estratégica de aceleração de aprendizagem.

O programa Aprender Para Avançar, da Secretaria de Estado da Educação, vai permitir que alunos em atraso possam cursar duas séries em um mesmo ano.

A rede aposta na habilidade dos professores, treinados especificamente para esse fim, para ministrar mais conteúdos.

Trata-se de uma política emergencial, que não é a ideal, mas já nasce com o mérito de enfrentar problemas concretos e quebrar o debate meramente ideológico que tem marcado o tema.