Com quase 80 dias sem chuva, índices de umidade relativa do ar comparáveis aos do deserto, e a redução contínua na vazão do Rio Meia Ponte, o manancial passou do nível de alerta para crítico, elevando a preocupação sobre o abastecimento. A Saneago já tem pronto um plano de racionamento, que prevê rodízio no fornecimento na hipótese de o Meia Ponte atingir volume igual ou menor que 2,8 mil litros por segundo, como revela reportagem publicada na edição de ontem. As perspectivas são relativamente otimistas, graças às medidas tomadas previamente para controlar a captação, mas os órgãos responsáveis não descartam o risco de prejuízos ao abastecimento público. Em 2017, Goiás enfrentou situação dramática, com torneiras secas em centenas de bairros. Foi preciso uma crise para alertar para a necessidade de medidas urgentes e, no ano seguinte, criou-se um planejamento para situações de estiagem. Os resultados mostraram a importância da prevenção. A antecipação de medidas, com a preparação de um plano de ação para o caso de necessidade, mostra evolução. É preciso aprimorá-las e manter a situação sob vigilância. Prevenção e transparência são indispensáveis quando

se trata de abastecimento

de água.