Subtraídas as demissões das contratações, o Brasil encerrou o fatídico ano de 2020 com um saldo positivo de 142.690 empregos formais, diz o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Trata-se de uma demonstração de resistência da economia, em que pese a diferença de comportamento no mercado de trabalho entre empregos formais e informais. A taxa de desemprego medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi de 14,1% no trimestre encerrado em novembro de 2020. Essa é a taxa mais alta para o período desde o início da série, no distante 2012.

Diante desse cenário, o emprego assume papel de destaque entre os desafios legados pela pandemia. Vencida a crise sanitária e de saúde, essa sim mais urgente e ainda repleta de incertezas, é preciso mergulhar numa grande estratégia de recuperação de postos de trabalho.

O poder público surgiria como um indutor de negócios com capacidade de absorção de mão de obra. Não só a de baixa qualificação, mas também de inteligência técnica desalojada pela lógica da nova economia digital.

É uma empreitada que requer articulação e visão do horizonte, o que tem faltado aos atuais inquilinos de Brasília, mas sem as quais é nebuloso imaginar uma saída para tão vital questão.