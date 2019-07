Poucos temas são tão palpáveis no cenário econômico quanto o desemprego. Trata-se de realidade incômoda a desafiar os três últimos presidentes. Dados do Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relativos a maio, divulgados pelo Ministério da Economia e analisados em reportagem na edição de sexta-feira, sinalizam um crescimento - ainda que numa lentidão incompatível com as urgências do trabalhador brasileiro.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2019, o saldo do Caged é positivo em 351.063 vagas. Em 12 meses até maio, o saldo é positivo em 474.299 postos.

Goiás continua a colaborar na melhora desse indicador, com saldo positivo de 2.796 vagas de emprego com carteira assinada, mais que o dobro registrado no mesmo mês de 2018.

É muito pouco num universo com milhões de desempregados, mas já aponta caminhos para uma recuperação consistente. O resultado do mês foi puxado pelo setor agrícola, que gerou 37.373 postos formais, seguido pela construção civil, que abriu 8.459 vagas de trabalho. É preciso, pois, imaginar meios de equilibrar as forças de indústria, comércio e serviços.

E agir de forma firme nas reformas, de modo a não alimentar ainda mais as incertezas.