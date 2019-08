Reportagem na edição de ontem deu contorno estatístico a uma situação perceptível, às vezes num simples trajeto pelas zonas urbanas. A ocorrência de queimadas cresceu 25% em Goiás. Conforme levantamento do Corpo de Bombeiros, no primeiro semestre, foram 5.452 combates a fogo na vegetação seca. Nos 19 dias de agosto, chamados somaram 1.295 casos, num crescimento vertiginoso, que preocupa.

Sobretudo pela violência das chamas na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, com efeitos que se espalharam por 3 mil hectares da área de proteção ambiental. Semanas antes, outra reserva protegida, o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, também sofreu com focos. Tratam-se de danos que atacam o patrimônio natural cujo valor está implícito no resguardo legal, ampliando a gravidade da situação.

Não é possível negar o impacto das condições climáticas no crescimento das queimadas, mas a ação humana contribui de forma decisiva para essas ocorrências. De forma criminosa ou involuntária, o homem está no centro do fenômeno e só pode sair dessa condição com conscientização para a questão ambiental.