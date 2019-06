Se há um terreno onde o Brasil precisa avançar com urgência, é a reciclagem de lixo doméstico. A falta de viabilidade econômica, de estrutura física de coleta e triagem, de profissionais e informação surgem

como obstáculos ao crescimento do setor. Reportagem na edição de ontem mostra que Goiás padece no mesmo cenário.

Em Aparecida de Goiânia, só duas em cada 10 empresas com galpões de reciclagem estão regularizadas. Na capital, existem 12 organizações do ramo com licença concluída ou com processo em andamento e 8 já foram flagradas sem licença ou processo em curso. Tamanha clandestinidade cria riscos ambientais e aos trabalhadores.

O Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos sobre o ano de 2017 revelou que somente 5,4% dos materiais potencialmente recicláveis coletados pelo setor público nas casas e ruas das cidades são, de fato, recuperados. Não entram na conta os números de entidades privadas que trabalham com reciclagem ou compostagem, exatamente as que agem à margem da regulamentação.

Para dar esse passo, essencial para a sociedade, é preciso discutir meios de regular o setor, sem inviabilizá-lo por completo.