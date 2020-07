Com o isolamento social em combate à pandemia, muitas pressões se impuseram sobre a sociedade. Parte delas começa a ser dissipada, na medida em que, mediante observância de protocolos, empresas fechadas há mais de quatro meses voltaram à atividade. Porém, a reclusão imposta pelo vírus traz outras consequências, talvez menos pulsantes do que a perda econômica, mas potencialmente mais devastadoras no longo prazo. É o caso da Educação.

Isso porque, no

âmbito das escolas, a desigualdade já operava de forma cruel antes mesmo da crise sanitária. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2019, divulgada pelo IBGE,

10,1 milhões de jovens de 14 a 29 anos não frequentam a escola nem concluíram o ensino médio, sendo que 7,2 milhões deles são pretos ou pardos. Com a interrupção das aulas, a barreira digital se ergueu diante dos menos favorecidos, provocando uma evasão que só será dimensionada com a volta do calendário escolar.

Diante desse cenário, quando as redes estadual e municipal de ensino preparam a retomada para agosto, é fundamental também se entender a urgência desse debate, com segurança e lucidez.