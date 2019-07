Trata-se de uma decisão de forte teor simbólico, que merece atenção detida da sociedade. Reportagem nessa edição revela que a Delegacia de trânsito de Anápolis optou pelo indiciamento por homicídio culposo (sem intenção de matar) do secretário de Obras e Infraestrutura do município. O acidente ocorreu em abril, após uma motociclista se desequilibrar ao passar por um buraco no asfalto, vindo a ser atropelada por um carro que vinha logo atrás.

A responsabilidade civil do Estado alimenta discussões acaloradas. Quando um ato de agente público causa prejuízos ao particular, é lícito perguntar: de quem é a culpa? Cabe indenização? O cidadão arca com o prejuízo sozinho? A Justiça lida com muitos casos dessa natureza.

Mas a responsabilização criminal abre um debate novo, longe de um consenso, a julgar pelos juristas ouvidos pelo POPULAR.

O que fica patente desse caso é a necessidade, não cativa de Anápolis, mas de todos os gestores municipais, de manter com rigor as boas condições das vias urbanas. A negligência dessa obrigação é a raiz dessas discussões que, infelizmente, como nessa situação, surgem da perda irreparável de uma vida humana.