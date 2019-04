A diversificação econômica dos municípios, de forma a não alicerçar o grosso da atividade num só segmento, é condição que se impõe.

O fenômeno se verifica com mais nitidez em cidades dependentes da mineração. O solo oferece recursos não renováveis. Os preços das matérias- primas minerais são voláteis e dependem do mercado externo. Tudo isso contribui para ciclos de crise, com demissões e enfraquecimento dos comércios locais - realidade já observada em parte do território do Norte de Goiás.

Se hoje é preciso preparar as regiões mineradoras para o fim dessa atividade, o mesmo vale para cidades como Abadiânia. Reportagem nesta edição dominical mostra que o turismo em torno da Casa Dom Inácio de Loyola, como era previsível, despencou desde a prisão do médium João Teixeira de Faria, no fim do ano passado. Nesse ínterim, mais de 1,2 mil moradores perderam empregos, em especial no setor de hotelaria. Placas de “vende-se” e “aluga-se” estão espalhadas pelas pousadas.

É mister, pois, que lideranças locais aproveitem os ciclos de bonança para motivar a atração de novos negócios, com planejamento estratégico de longo prazo, de modo a não deixar as cidades reféns de uma só atividade.