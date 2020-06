O Estado de Goiás superou ontem a triste marca dos mais de 5 mil casos confirmados de coronavírus, com 164 mortes provocadas pela Covid-19, número que corresponde à população residente em 94 municípios goianos. Portanto, é como se todos os moradores de uma cidade como Turvânia, por exemplo, estivessem contaminados.

Em apenas quatro dias, o total de registros de contágios no Estado cresceu em 1.149, situação que revela uma evolução cada vez mais rápida das transmissões, tirando Goiás da condição relativamente controlada que se encontrava até então. As estatísticas coincidem com previsões de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que apontam a importância do isolamento social. Temos, aqui mesmo no Brasil, exemplos de políticas bem sucedidas que evitaram muitas mortes.

É o caso de Florianópolis, que suspendeu a circulação do transporte coletivo durante a quarentena e fez testes em massa, isolando e tratando os casos comprovados antes que se agravassem ou disseminassem o vírus. Com isso, a cidade conseguiu completar na quarta-feira um mês sem mortes, uma situação invejável, que deveria ser a meta perseguida por todos os administradores públicos.