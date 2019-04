Ideia repetidamente alimentada pelo prefeito Iris Rezende, a flexibilização do horário comercial com vistas à melhora do trânsito nos horários de pico começa a tomar forma de projeto de lei. Reportagem na edição de ontem indicou que a mudança será proposta através da atualização do Código de Posturas, cujo texto modificado deve ser submetido à Câmara de Vereadores ainda nesse semestre. Trata-se de um tempo suficiente para a construção de um debate onde todos tenham voz e acesso a estudos que justifiquem a mudança.

Sem qualquer rigor científico, porém compondo um recorte da realidade, fotos da capa de ontem mostram a concentração do fluxo pelo período de uma

hora na Avenida 85,

uma das artérias mais movimentadas da capital. Em torno das 18h30, há o ápice, com um engarrafamento que se desfaz antes das 19h30.

A variação dos horários de abertura e fechamento de comércios, indústrias e até mesmo escolas, em tese, pulverizaria a demanda hoje concentrada.

Porém, como se trata

de decisão que afeta diretamente a rotina de todos os goianienses, só deve ser concretizada na forma de lei quando todas as incertezas acerca dos impactos forem dirimidas. Sem a devida transparência, uma

ideia aparentemente inteligente pode pecar pela arbitrariedade.