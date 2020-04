Pós-doutor em microbiologia pela Universidade de Yale, o biólogo Átila Iamarino viu a popularidade disparar desde o surgimento do novo coronavírus. Além da sólida formação acadêmica, Iamarino é também youtuber, o que lhe assegura um didatismo suave ao detalhar a gravidade do momento vivido pela humanidade. Sempre se manifesta com absoluta fidelidade ao método científico, ficando alheio à polarização política vigente no País.

No mais recente programa Roda Vida, da TV Cultura, o biólogo foi perguntado sobre quais Estados estariam se destacando no enfrentamento da pandemia. Iamarino disse desconhecer todas iniciativas, mas foi categórico: acerta quem estiver apostando no isolamento social e na construção de hospitais de campanha. Nesse quesito, Goiás parece seguir o receituário.

Ontem, o Centro de Eventos de Anápolis saiu da condição de fonte de controvérsias políticas para se fazer local de acolhimento médico de pacientes com Covid-19.

É preciso, pois, seguir firme apostando na ciência. Fora dela, viceja uma especulação potencialmente perigosa.