Talvez tragadas pela lógica da polarização, lideranças políticas insistem no antagonismo entre resguardo sanitário e reabertura da economia, como se um prescindisse do outro. Ontem, por exemplo, a temperatura voltou a se elevar, quando conselhos de secretários de Saúde dos estados e municípios rejeitaram a nova diretriz do Ministério da Saúde sobre distanciamento social.

O argumento mais contundente seria a impropriedade de se flexibilizar em meio ao aumento de casos e mortes pela doença. Contudo, o Brasil é um País de dimensões continentais e é possível experimentar controles baseados nessas diferentes realidades.

Em Rio Verde, diante do afrouxamento do isolamento social entre os habitantes do município do Sudoeste, a prefeitura optou pelo fechamento total do comércio no final de semana, inclusive supermercados e farmácias, já nos próximos dias 16 e 17 de maio.

É preciso, pois, ficar atento a iniciativas como essa, que buscam um meio de se chegar ao equilíbrio tão necessário para a retomada das atividades sem colapso do sistema de saúde.