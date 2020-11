Muito se teorizou sobre os rumos da política no País a partir das eleições municipais ontem concluídas. É tentador buscar entender a durabilidade dos efeitos de 2018, quando o Brasil foi estremecido por um sentimento atípico de mudança, mas não suficientemente elaborado a ponto de criar um consenso de onde se queria chegar.

De lá para cá, a fricção ideológica se intensificou, provocando um cansaço derivado do estado permanente de clima eleitoral. Não parece haver governantes, somente candidatos.

Obviamente, a política no âmbito dos municípios se dá no plano mais concreto, voltada que é ao enfrentamento de problemas de impacto direto na vida das pessoas, sem o caráter etéreo (para não dizer paranoico) dos debates das últimas eleições presidenciais. Porém, não deixa de ser revigorante imaginar uma trégua nessa beligerância que impede a política de cumprir seu papel de construção.

Eleitos os prefeitos, é hora de começar a transição de forma civilizada e arregaçar mangas. Tirar projetos da gaveta, agir com transparência, negociar com opositores e transformar as cidades para melhor. Até porque a população está visivelmente exausta de mandatários mais afeitos às redes sociais do que à nobreza de governar.