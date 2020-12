As discussões e polêmicas sobre a vacinação contra a Covid-19 se arrastam indefinidamente, como se a imunização não representasse o mais importante passo do século, já que pode garantir o bem mais precioso da população, a retomada da educação, a recuperação da economia e da liberdade de ir e vir. Uma das últimas manifestações do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto apontava sua intenção de não se vacinar, declaração que pode estimular milhares de pessoas a fazer o mesmo, mantendo assim a circulação do vírus letal. Um tsunami de informações falsas, com as mais absurdas versões sobre efeitos colaterais da vacina, circula incessantemente nas redes sociais, injetando incertezas injustificáveis entre a população. À imprensa cumpre o papel de levar aos leitores, ouvintes e telespectadores dados confiáveis, com base em estudos científicos. Aos homens públicos cabe a responsabilidade de medir suas palavras e refletir sobre suas consequências. Sabendo disso, o prefeito Iris Rezende declarou à imprensa ontem, em sua última entrevista coletiva antes do encerramento da carreira política. “Saindo a vacina quero ser o primeiro”. Que os gestores entendam que disputas políticas se tornam mesquinhas diante da ameaça à vida.