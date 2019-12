É celebrado hoje o Dia Internacional do Voluntário, que, no Brasil, também serve de chamamento para a doação de tempo e carinho aos mais necessitados. Segundo dados da última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consolidada no ano passado, o voluntariado faz parte da rotina de mais de 7 milhões de brasileiros, correspondendo a 4,3% da população com mais de 14 anos.

A pesquisa também aponta que a duração média das atividades voluntárias giram em 6 horas por semana. A maior parte dessa força de dedicação vem das mulheres e, via de regra, se dá em instituições sem fins lucrativos, como congregações religiosas, sindicatos, condomínios, partidos políticos, escolas, asilos, hospitais e outras organizações de impacto social coletivo.

Essa data, portanto, também serve de estímulo à reflexão por um voluntariado mais abrangente. A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Governo do Estado lançaram há pouco uma plataforma que dá acesso a mais de 500 entidades sociais que atendem os goianos. Basta acessar ovg.org.br/voluntariado e se somar a esse esforço em favor do próximo, com ganhos para todos - sobretudo para quem se doa.