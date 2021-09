O Brasil combina duas estatísticas preocupantes: um alto contingente de desempregados

(14,4 milhões) com um incremento da taxa de evasão escolar

(3,5 milhões). Não é difícil imaginar aí a formação de um ciclo vicioso, na medida em que pessoas com menos escolaridade têm mais dificuldade de se colocar no mercado.

Reportagem na edição de ontem destacou como a indústria goiana, de forma meritória, busca interromper esse ciclo, investindo na mão de obra do trabalhador local, na tentativa de estender os vínculos. Trata-se de um conhecimento que,

uma vez transmitido, permanece gerando resultados para a empresa e estabilidade

ao quadro funcional.

A partir de iniciativas como essa, foi possível ao setor triplicar o saldo positivo de vagas, na comparação com o mesmo período de 2019.

Fica posto para efeito de estratégia pública, ainda, a força da educação profissionalizante - uma consistente opção para quem deseja seguir carreira numa área que não exige o ensino superior, precisa atualizar conhecimento

e ingressar rapidamente no mercado.

Refletir sobre essa experiência é mais desejável do que os rasos debates de ordem moral que assaltaram a agenda da Educação no Brasil nos últimos anos.