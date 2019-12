O patrimônio histórico em estilo Art déco coberto por uma profusão de propagandas, fachadas gritantes e toda sorte de poluição visual faz do centro de Goiânia um lugar esteticamente árido. Mas essa realidade começa a ser contornada com iniciativas de arte urbana, que devolvem o belo a uma região onde ele foi relegado a segundo plano. Reportagem do Magazine na edição de ontem mostrou como esses projetos mudam a paisagem, humanizando-a.

Uma galeria a céu aberto já pode ser desfrutada no trecho entre a recém- inaugurada Rua do Lazer até o Parque Botafogo, ao lado do Mutirama, e também na Avenida Tocantins. São diversas manifestações visuais que oferecem um convite à contemplação no meio da rotina sempre apressada das grandes cidades.

Cada vez mais, a arte de rua se notabiliza pelo esforço de resgatar não só os espaços, como também a conexão entre as pessoas, transformando espaços em lugares democráticos de socialização. Ir além da paisagem crua e da pressa, gerar um estranhamento saudável e fazer pensar: assim a arte de rua se estabelece, inclusive em Goiânia.