Um reflexo ainda silencioso da pandemia se mede na postergação de cirurgias eletivas, as intervenções agendadas que não envolvem urgências. Reportagem nessa edição aponta que atendimentos dessa natureza tiveram uma redução de 28,4% em Goiás, na comparação do primeiro semestre deste ano com o de 2019. Caíram de 21.767 para 15.583.

Embora não exijam pressa, a falta dessas cirurgias oferece impacto na qualidade de vida e potencializa riscos a milhares de pacientes.

Trata-se de uma paralisia que, sob a perspectiva nacional, assume proporções enormes. No SUS, em 2018, houve 3,6 milhões de operações, a um custo de R$ 5,5 bilhões. Nos planos de saúde, foram 3,5 milhões de internações cirúrgicas. Se considerarmos que 50% das cirurgias realizadas no País são eletivas, cada mês de paralisação equivale a 250 mil intervenções canceladas.

Nesse aspecto, cabe observar a experiência estrangeira. No Reino Unido, Canadá e Austrália, os centros cirúrgicos criaram áreas de transição e estratégias para minimizar o tempo total de uma operação, reduzindo riscos. E os procedimentos voltam quando a ocupação de UTIs estiver abaixo de 85%. Ao que indica, o Estado também seguirá esse caminho de cautela, de modo a atender uma fila de angústia crescente.