A revelação de que o Rio Meia Ponte teve redução de aproximadamente 50% em sua vazão, relatada em reportagem na edição de ontem, acende um sinal de grave alerta. Integrante de bacia considerada uma das mais importantes do Estado, responsável por abastecer parte da população de Goiânia e utilizado para múltiplas atividades agroindustriais, o rio é um patrimônio duramente castigado ao longo das décadas, com despejo irregular de esgoto, desmatamento e ocupação ilegal.

Atingido por tantas agressões, o manancial agora cobra a conta, já que uma das principais causas apontadas para a redução da vazão é a dificuldade de infiltração da água no solo. O processo, avaliam técnicos da área, pode ser resultado de impermeabilização excessiva, desmatamento e compactação do solo.

A devastação do rio já mostrou seus efeitos na crise hídrica registrada em 2017. Desde o ano passado, a Secretaria do Meio Ambiente vem tomando medidas de controle de uso para evitar a repetição do cenário de escassez, mas ainda assim o manancial mostra as consequências de um processo grave de degradação, cujas causas devem ser estudadas com profundidade e combatidas com urgência.