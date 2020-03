Em fevereiro, quando o novo coronavírus parecia uma ameaça distante, restrita aos limites do território chinês, Goiás deu uma contundente demonstração de solidariedade ao acolher os brasileiros repatriados de Wuhan, a cidade onde nasceu a atual pandemia. Semanas depois, em velocidade alucinante, a Covid-19 correu o mundo, forçando a adoção de medidas sanitárias drásticas, com o isolamento social.

Pois nesse estágio, Goiás volta a se destacar numa demonstração de abnegação, sacrifício pessoal e civismo. Levantamento feito com base na tecnologia de geolocalização apontou o Estado como o segundo “mais disciplinado” no cumprimento da quarenta. Cerca de 65% dos celulares monitorados estavam em casa, imóveis, o que indica a fiel observação das medidas. Em primeiro lugar, está Santa Catarina, com 66% dos habitantes em isolamento. Atrás de Goiás, está o Ceará, com 63%.

Não há sinais de que o combate à disseminação da doença seja simples. Porém, com a tenacidade demonstrada pela sociedade goiana até aqui, é possível imaginar um cenário mais otimista ao fim da pandemia que ora paralisa o mundo.