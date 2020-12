Uma tragédia nacional tomou corpo na semana do Natal, com o registro de pelo menos seis rumorosos casos de feminicídio no Brasil. De faca a revólver, homens empregam um arsenal de estupidez para consolidar a ideia, estapafúrdia, de que mulheres são posse, a ponto de negar o fim dos relacionamentos. O crime perpassa questões de classe social e de raça. É parte de uma cultura que urge ser alterada.

No Brasil, em que pese o menosprezo ao tema por certos setores da sociedade, o feminicídio — tipificado pela Lei 13.104 de 2015 — é definido como um homicídio em contexto de violência doméstica e familiar ou em decorrência do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, normalmente praticado por alguém do convívio.

O Atlas da Violência 2020, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), verificou que, entre 2013 e 2018, a taxa de homicídio de mulheres fora de casa diminuiu 11,5% no país, enquanto as mortes dentro de casa aumentaram 8,3%.

O levantamento indica o crescimento de feminicídios. Por isso, nesses tempos pandêmicos, o tema precisa entrar de forma mais aguda na agenda nacional, sob pena de mais natais imersos em mais casos de covardias masculinas.