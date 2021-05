Pouco mais de um ano desde o começo da pandemia, as empresas de transporte público por ônibus já somam prejuízo operacional de R$ 11,75 bilhões. A redução de passageiros com as medidas de isolamento tem impacto no faturamento. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a oferta de serviço se manteve em 50%, mas a demanda caiu 80%. Mas as contas no vermelho pela evasão de usuários já vinham de antes. De 2013 a 2019 houve uma queda de 26% - um encolhimento brutal pelo modelo custeado pelo passageiro.

Em que pese a necessidade de discussão do financiamento, debate urgente há muito defendido nesse espaço, é forçoso também atribuir o fenômeno a um serviço não essencialmente respeitoso. Reportagem nesta edição aponta que, no sistema metropolitano de Goiânia, 54,5% dos pontos não oferecem abrigo para os usuários. Vale dizer que há 3.721 locais onde as pessoas aguardam debaixo de sol e chuva.

Trata-se de uma responsabilidade do poder público, essa dos pontos. Mas só uma solução articulada pode devolver a viabilidade do ônibus como alternativa voluntária e confiável.