Estudo da Universidade Federal de Goiás indica como se encontra atualmente a taxa de transmissão do novo coronavírus, o chamado R efetivo (Re). O indicador, fundamental para se medir como está a propagação do vírus nas regiões, mostra-se agora alarmante em algumas cidades goianas com mais de 100 mil habitantes. Em uma delas, o Re médio atingiu 2.23, o que corresponde a dizer que um grupo de cem pessoas contaminadas pode contagiar 223. Quando o indicador fica acima de 1 é considerado que a pandemia está em crescimento. Acima de 1.6 o diagnóstico é de que os casos estão fora de controle. O estudo conclui que o Estado volta a registrar aumento de casos, após um período de queda. A nota técnica da UFG aponta para a possibilidade de novo surto em Goiás no início de 2021 e associa o recrudescimento da doença em todo o País à flexibilização de atividades econômicas e relaxamento nas medidas de proteção individual. Resta suficientemente provado o potencial de segurança de medidas simples de prevenção. Ao lado da observação permanente do poder público com relação a atividades que promovam aglomeração é imprescindível que a população reforce os cuidados. O sucesso na luta contra o vírus depende de ações coletivas.