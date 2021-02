O Brasil atingiu ontem uma marca macabra: 250 mil mortos por Covid-19, em uma contabilidade crescente e assustadora. Os dados são colhidos junto às secretarias estaduais de Saúde pelo consórcio dos veículos de imprensa formado pela Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia. A dolorosa estatística foi atingida na véspera do registro oficial do primeiro caso no País.

Os números por si mostram a necessidade de se acelerar a velocidade de vacinação. Reportagem na edição de hoje revela que o governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia abriram negociações para a compra direta de vacinas juntos aos laboratórios, na medida que o fornecimento ciclotímico por parte do Ministério da Saúde está distante de atender as urgências da situação.

A provisão de mais doses, porém, não exime as autoridade de um esforço coordenado. Sem essa articulação fina e estrutura entre

os entes da federação, contingências geográficas e econômicas podem se sobrepor ao critério técnico para imunização da população.