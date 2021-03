Goiás chegou ontem à dilacerante marca de 10 mil mortos desde que o vírus, que parecia distante e circunscrito aos confins da Ásia, chegou ao coração do Cerrado trazendo dor e morte.

Depois de tantas perdas, já não cabem mais amenizações formuladas por interesses meramente eleitorais, já no limite da criminalidade. A doença se avizinha de todos. Mesmo aqueles que não perderam pessoas importantes são impactados diariamente com a dor alheia, em especial pelas redes sociais. Quem ousa levantar a voz para questionar a gravidade da situação num momento como este peca por desumanidade quase patológica.

Contudo, a tomada de consciência dos perigos da situação sanitária não resolve as coisas por si mesma. É preciso criar todo um colchão de apoio a quem precisa parar, providências que as diferentes instâncias de poder ensaiam retomar e sem as quais qualquer sinalização de isolamento vai esbarrar na necessidade de sobrevivência.

Uma vez que se crie essas condições, é essencial que nos isolemos e cobremos celeridade no processo de vacinação. Qualquer solução fora dessa lógica peca por contágio eleitoral e, nesse caso, com alto potencial de letalidade.