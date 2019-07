No período de seca de 2017, num esforço retórico para tranquilizar a população e ao mesmo tempo evitar desgaste político, a Saneago garantiu dispor de estoque de água suficiente para abastecer a região metropolitana de Goiânia. Faltava, no entanto, segundo a companhia, meios de levá-la até as milhares de residências àquela época sob risco de ver as torneiras secas.

Dois anos depois, a situação não só permanece a mesma, como vai continuar assim no mínimo até 2021. Reportagem na edição de ontem frisou que a obra interligando o Sistema Mauro Borges, onde fica armazenada a água aludida, a Aparecida de Goiânia vai extrapolar o prazo inicial previsto.

E os demais chamados “linhões”, adutoras essenciais para distribuição a partir do Reservatório João Leite, só começarão a sair do papel em 2022.

Houve mudança na gestão do Estado e, à população, cabe ouvir e cobrar o andamento das providências necessárias para estabelecer a segurança hídrica na mais populosa região de Goiás. E, no âmbito individual, na medida do possível, desenvolver hábitos capazes de reduzir o consumo, sobretudo nesse período onde a maior reserva de água disponível não tem como chegar às casas dos goianos.