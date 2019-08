Obras de revitalização na Rua do Lazer prometem devolvê-la aos pedestres como um ambiente atrativo e agradável, conforme anuncia seu próprio nome. Embora com atraso, os trabalhos prosseguem e têm previsão de conclusão dentro de 40 dias.

A intenção é de que a população volte a frequentar o lugar, com segurança e conforto, situação ideal que deveria valer para todo o Centro da cidade. Coração da capital, origem de tudo, a região central é por consequência a que guarda as memórias mais importantes de Goiânia, com construções e logradouros públicos repletos de história.

Estender a revitalização para uma área mais ampla, de forma a estimular sua ocupação, deveria estar entre os projetos do poder público. A atualização do Plano Diretor que tramita na Câmara de Goiânia prevê mecanismos de incentivo ao comércio e à habitação, passo importante para devolver vida ao bairro.

A recuperação, e conservação permanente de áreas e construções históricas são outros pontos que devem merecer atenção. A capital anseia por um Centro dinâmico, seguro, habitado e frequentado, situação comum nas cidades mais desenvolvidas do mundo.