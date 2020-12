No dia em que Goiás ultrapassou os 302 mil casos confirmados de Covid-19, o governador Ronaldo Caiado anunciou o início da vacinação no País para o período de 10 a 20 de fevereiro. A data, embora não confirmada oficialmente pelo Ministério da Saúde, é a mais esperada pelos brasileiros, que aguardam com ansiedade extrema a definição de um cronograma claro para a campanha de imunização. Diante da gravidade da doença, do recrudescimento da contaminação em diversos Estados, do colapso na rede hospitalar de algumas regiões, é mais que natural que a população cobre a divulgação transparente de um plano de vacinação, que permitirá um pouco de alívio do ponto de vista sanitário, econômico e social. A incerteza sobre o começo da campanha, que já avança em outros países, e sobre a estrutura logística preparada para realizá-la sem atropelos deixa os brasileiros com a sensação de abandono e desamparo. É mais que urgente que se tornem públicos os preparativos e embaraços para início da imunização, incluindo aí a compra de seringas, agulhas, freezers, as providências para transporte das doses e treinamento de pessoal. É o mínimo que se pode esperar do governo federal.