Opinião Dia de orgulho e de compromisso

Foi em um dia como hoje, no ano de 1969, que o bar Stonewall, localizado em um subúrbio de Nova York, tornou-se palco para o surgimento de um movimento sobre direitos LGBTQIA+ que viria a mudar o mundo. O ano era 1969. O homem ainda não tinha pisado na Lua, Richard Nixon acabara de assumir a presidência dos EUA com uma política de tolerância zero e a comunidade...