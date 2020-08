Opinião Demissão na pandemia

Abdias trabalhava há anos em uma empresa do ramo alimentício. Neste ano, em decorrência das restrições sanitárias impostas pela disseminação da Covid-19, e com a economia a caminho de uma recessão, recebeu a proposta de seu empregador para redução salarial e suspensão temporária do contrato de trabalho. A proposta tinha respaldo na MP 936, que no mês de julho des...