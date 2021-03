Em 2012, eu dançava no Das Los, uma companhia de dança goiana, quando uma coreógrafa portuguesa, Marisa Flamino veio para a capital e executou o espetáculo “Espoletando Experiências”. Eu me lembro de que o primeiro incômodo que senti era de uma série de exercícios em que a gente olhava nos olhos. O tempo todo, a gente olhava nos olhos durante os ensaios. E era tão difícil, parece que eu nunca tinha antes olhado nos olhos de alguém, ou de quem eu tinha menos intimidade. Acho que foi nesse espetáculo que eu conheci a alma da Shay. Shay dançava comigo e já éramos colegas, mas nestes ensaios eu mergulhei naqueles olhos cor de mar e descobri uma alma linda.

Eu também me lembro de olhar nos olhos da Marina, da Lanna e da Lurian, todas amigas que eu carrego pra vida. A Lu já era uma pessoa que eu tinha intimidade, a Lanna também, mas a Shay e a Marina, eu acho que não. Este foi, com certeza, um dos espetáculos mais lindos que dancei, eram cheios de improviso e dançamos na antiga sede da Quasar, pra uma plateia pequena, ao som da obra de Charles Chaplin. Quase 10 anos depois eu ainda consigo me lembrar daquela sensação. Inúmeros bailarinos e todas as nossas vulnerabilidades em palco.

Nunca mais foi igual. Depois dessa experiência, olhar nos olhos virou hábito em qualquer conversa, no supermercado, no trabalho, na rua, na pessoa que vende balinha no sinal, nas pessoas todas que falam comigo ao longo dos dias. Eu olho nos olhos e quase sempre a sensação do outro é desconcertante. Eu descobri que muitas vezes comprava pão na mesma padaria e nunca tinha olhado a mulher do caixa nos olhos. E que o mesmo garoto pedia dinheiro todos os dias no meu caminho do trabalho e eu não me lembrava do rosto dele porque nunca tinha olhado nos olhos. Vale pras pessoas que cruzo na rua, pros vendedores de loja. A gente descobre muito sobre o outro, mas acaba também entregando muito de si. É o risco!

Por anos eu vi crianças que não conseguiam encarar alguém nos olhos. Quando Cecília nasceu, não tive dúvidas. Eu precisava ensinar isso para ela. Mostraria todas as suas vulnerabilidades, mas assim ela teria a chance de ser segura de si e de conhecer outras almas. Durante a amamentação eu passei a encarar aqueles olhinhos e lendo um bocado descobri que os bebês começam enxergando exatamente na distância entre o peito da e o rosto da mãe. Quando eu deixasse de ser um borrão, ela ia me olhar nos olhos. E assim foi. Ela foi crescendo, e segurava meu rosto para me encarar enquanto mamava. Foi assim por dois anos e meio, até o desmame. Depois, sempre que conversamos, é olho no olho. Quando menor, ela me segurava pela bochecha. Mãe: olha no meu olho. Os frutos são colhidos, sempre. E aí passei a vê-la pedindo para outras pessoas. Quando Cecília conversa, ela olha nos olhos e eu acho isso lindo.

A gente nem sempre é acostumado a revelar as fraquezas. Eu lembro que por muito tempo bastava que minha mãe olhasse nos meus olhos para saber se eu estava bem ou não. Soltava logo um: ‘o que foi?’. A gente fica adulta e vai aprendendo mais sobre si mesma, sobre os sentimentos, vai segurando o choro e escondendo alguns problemas. Normal. Mas eu ainda acho incrível ir conhecendo almas por aí. De vez em quando é nesse olhar que eu penso: poxa, parece que eu sinto algo especial por essa pessoa. Demorei a entender algumas conexões assim, mas hoje eu acho que é alma, um pedacinho dela que brilha sempre nos olhos da gente e do outro.

É mais difícil mentir quando a gente se olha assim. Meu desafio pra você: experimenta, nem que seja por um dia inteiro olhar nos olhos de todas as pessoas que você vê. A cada bom dia, a cada conversa. Vai lá, descobre a parte mais bonita da alma dos teus amigos e todas as alegrias e tristezas que eles carregam. O olho é a porta: eu acho que a gente precisa entrar!