Sim, minha coluna quinzenal sai às segundas. Mas ontem foi um dia diferente. Depois de retornar de uma semana de férias, fui enviada para Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, após o anúncio da captura e morte de Lázaro Barbosa, 20 dias de busca e uma operação que envolveu mais de 270 policiais. Uma viagem, inúmeras entrevistas e a missão de contar um pouco sobre as circunstâncias da captura, bem como as denúncias que ajudaram a polícia a encontrá-lo. Mas foi nessa viagem que eu conheci o filho do Lázaro.

Eu fazia minha primeira entrevista no bairro Mansões Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás e falava com uma mulher que viu o suspeito e acionou a polícia. Um bairro humilde, sem asfalto, com casas divididas por cercas de arame farpado e muito lixo acumulado. Em alguns quintais, esgotos, restos de comida, entulhos e do outro lado da rua um garotinho com cabelo de índio e bunda pelada brincava na terra. A casa era de uma vizinha, bem perto de onde ele vive com a mãe, a avó materna e um tio.

Percorri as ruas vizinhas, falei com muita gente e aí era hora de ir à casa da vó do menino, a ex-sogra do Lázaro. Do lado de fora da cerca eu fiz algumas perguntas enquanto ela chamava a atenção do garoto. Uma avó como todas as outras. “Você é mãe né? Sabe como é criança”, disse antes de me convidar pra entrar. Pediu pra não ser identificada, inicialmente foi resistente à minha presença, mas a conversa que era sobre Lázaro se transformou em história da sua vida. Uma vida sofrida, cheia de dores pelo caminho.

Sim, eu sou mãe. Enquanto eu viajava a trabalho, outra avó materna cuidava da minha filha. Eu podia trabalhar tranquila porque sabia que ela estava em segurança, de banho tomado, barriga cheia e nos braços da vó. Um pai assassinado, a mãe dando entrevista na TV depois de prestar depoimento na delegacia e o menino de 3 anos e 9 meses brincava com um lixo no chão do quintal. Ainda assim com a nossa entrada ele disse: “Vó, cadê minha máscara?”. O menino estava cabisbaixo, não respondeu às minhas tentativas de aproximação (e eu sou boa com crianças). Mas foi aí que a vó contou a chateação.

A criança com a qual o filho do Lázaro brincava mais cedo foi proibida de brincar com ele. “Depois do que aconteceu, não querem mais que ele brinque com as outras crianças. A vizinha veio me dizer”, contava a vó. Ah, meu coração de mãe estava em pedaços. O filho do Lázaro merecia brincar. Perguntei pra avó se ele entendia a morte do pai, se já sabia. “Ele não entende ainda, não convivia tanto com o pai. A última vez que ele veio aqui foi em janeiro”. Ele não é o único filho do suspeito. Não faço a menor ideia de como será quando entender tudo que aconteceu. Não sei e não é possível prever como isso vai impactar na sua vida de criança, de adolescente, de adulto. Com certeza vai machucar, mas nesse momento, eu acho muito que ele merecia brincar.

Fotos cheias de balas pelo corpo compartilhadas em grupos de WhatsApp, fogos de artifício comemorando a morte de um homem procurado por crimes violentos, cidades inteiras com medo voltando a respirar e um vídeo do corpo carregado por policiais. O dia de festa celebrando uma morte era só um dia triste para o pequeno garoto das Mansões Itamaracá. E se ele entendesse toda situação? Eu não perguntei o nome dele porque guardar os nomes de crianças assim me machuca pra sempre, mas seus olhinhos perdidos vão ficar aqui no meu peito, no meu coração. Toda criança merecia mais.