As Olimpíadas de Tóquio chegaram ao fim e das 21 medalhas conquistadas pelo Brasil, 9 foram de mulheres. Foi nosso recorde de medalhistas e apesar dos primeiros jogos terem sido em 1896, as mulheres brasileiras só subiram ao pódio 100 anos depois, em Atlanta. Em 1996 eu tinha 6 anos, praticamente a idade que hoje tem a minha filha, Cecília e nossas medalhas aconteceram em esportes coletivos: vôlei de praia, vôlei de quadra e basquete. Agora, em Tóquio: skate, box, judô, tênis, ginástica artística, maratona aquática, vela e vôlei de quadra. São muito mais que medalhas, são exemplos pra uma geração inteira.

Quando a Cecília tinha pouco mais de um ano, meu afilhado Lorenzo, primo de primeiro grau era apaixonado por carrinhos hotwheels. A cada vez que os avós paternos iam ao supermercado ou ao shopping traziam um pra ele. Para a Cecília começaram a vir brinquedos diversos: bonecas, ursos de pelúcia. O problema é que quando entregavam os presentes, ela queria os carrinhos dele. No terceiro episódio eu falei pra minha sogra: traz um carrinho pra ela. E foi assim que ela começou a própria coleção hotwheels. No ano passado a Cecília pediu um skate de presente pra mesma avó no lugar de uma boneca. Minha sogra ficou em dúvida, perguntou se ela tinha certeza e sim, ela tinha.

Uma menina de 13 anos ganhando prata no skate e gravando vídeos para o TikTok. Ao lado de ídolas e veteranas, ela foi a única brasileira a ganhar uma medalha no esporte estreante: Rayssa Leal, a fadinha, a mais jovem medalhista olímpica brasileira. Essa menina que encantou o país durante as Olimpíadas de Tóquio fez muito mais pelas nossas meninas que ganhar uma medalha. Essa garota é o exemplo que a geração da minha filha tem agora. Meninas vestidas de fadas e andando de skate. O feed do meu Instagram está lotado de meninas andando de skate e eu estou achando isso tão, mas tão lindo.

Eu já discuti no shopping com um casal de amigos que eu amo porque Lorenzo escolheu a princesa no lanche do MC’Donalds. Na minha casa, ele sempre brinca na casa da Barbie e junto com a Cecília eles brincam de pai e mãe das bonecas todas. Na casa dele, a brincadeira tem sempre dinossauros e eles também se divertem. O meu outro afilhado, o mais novo, Miguel, adora brincar de cozinhar e de natal eu dei uma cozinha. Cecília usa os tênis e as roupas do Lorenzo que não servem mais e é bem comum ver minha filha com blusa de frio de homem aranha, pijama do Batman ou saia de tule e camiseta do Hulk. Menina Hulka, segundo ela. Outro dia ele pintou as unhas dela. Nossa missão (ou minha missão): criar crianças livres. Para nossas meninas, em especial, o esporte significou muito em 2021.

Eu fui da geração que se inspirava no vôlei e mesmo com essa altura toda aqui eu pratiquei o esporte por anos. Não tenho medalha olímpica, não tenho esporte como profissão, mas tem o amor no coração cada vez que eu assisto a um jogo. Tem respeito por quem está lá. O esporte ensina muito sobre respeito e no caso do Brasil, infelizmente, por trás de cada atleta (homens e mulheres) tem muitas histórias de dificuldade, de superação, de pobreza, de luta, de esforço. Rebeca Andrade, filha de mãe solo, primeira medalhista olímpica na ginástica pelo Brasil! A família beneficiária do Programa Bolsa Família, assim como a da Rayssa. É o retrato mais puro desse país que não desiste. Uma medalha é muito mais que uma medalha. É esperança!

Cecília está crescendo em uma geração de mulheres no esporte, na ciência, na política, na TV. E não são apenas mulheres brancas e ricas. Tem mulher preta e pobre. É sobre exemplo, é sobre representatividade, é sobre respeito. Ela vai ao ballet e fez uma aula experimental de jiu-jitsu. Ela faz aula de música e gosta de experimentos científicos. Uma geração que acredita que pode, que é capaz, que grava vídeos no TikTok e que ganha medalha rompendo barreiras, se divertindo. O caminho das nossas brasileiras é longo e cheio de obstáculos, mas é muito bonito ver que tem gente cruzando a linha de chegada com vitória. Obrigada garotas do esporte por serem nossas aliadas na criação das nossas meninas: livres e corajosas.