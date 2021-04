Estabilidade financeira, um bom emprego, cargo de chefia e o coração cheio de certezas de que eu era importante para a empresa. Era exatamente assim que eu me sentia antes de engravidar da Cecília. Depois de quatro anos de casada, muitas viagens, era hora de ser mãe, a minha hora. Eu sempre sonhei com isso, então me preparei para uma “hora certa”. A licença maternidade no fim e a minha maior preocupação: Cecília não passar fome. Literalmente!

Comecei a introdução alimentar um pouco antes dos seis meses contrariando o médico porque eu ia voltar e ela tinha amamentação exclusiva em livre demanda. No primeiro dia do retorno, acordei às 5h, dei banho e amamentei durante uma hora pra ter certeza de que a barriga dela estava cheia. O peito cheio de leite, o medo de a minha roupa sujar e já contando os minutos para a hora do almoço. Ia gastar 30 minutos dirigindo para ficar com ela por outros 30. Tudo bem. Tinha me preparado para viajar a trabalho e ia dar tudo certo. Todas as mães que voltam acabam se ajeitando...

Fui demitida! “Você não se encaixa no perfil da empresa”. Foi isso que eu ouvi do RH. E o plano de sáude? Era meu maior medo. Perder o plano com uma bebê recém-nascida. Não fui a única, não sou a única. Em 2019 um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que quase metade das mães que trabalham são demitidas até dois anos depois que acaba a licença, devido à mentalidade de que os cuidados com os filhos são praticamente uma exclusividade delas.

Na semana passada eu vi um post da Juliane, uma amiga que conheci em uma agência de publicidade que eu trabalhei. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada depois do nascimento da Cecília e ela já tinha mais de 1 ano e meio. A foto da Ju, agora empreendedora, falava das dificuldades da maternidade e o trabalho. Na imagem, o filho amamentando enquanto ela estava no computador e no meio do desabafo: “fui demitida duas vezes em menos de três meses”. E aquilo me lembrou da Catherine de quase 6 anos atrás.

Esse não é um texto para falar das empresas, é uma carta pras mães. Deixa eu contar duas coisas muito importantes: Não existe hora certa/ tudo se ajeita. Eu empreendi, fiz assessorias on-line, trabalhei com contratos de uma semana, duas. Levei a Cecília para a Cidade de Goiás para cobrir o Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA) e eu e minha mãe fizemos sopa para ela em uma panela de arroz dentro de um quarto de hotel. Foi uma das primeiras vezes que eu dirigi em viagem intermunicipal e eu consegui. Eu criei junto com minha mãe uma marca de roupas com nada de dinheiro e pagamos as contas por meses. Fiz assessorias temporárias e tive/continuo tendo vários anjos na minha vida de mãe. Dois deles que me concederam e indicaram para vários trabalhos: Miriam Tomé e Teresa Costa. Eu penso nessas duas e sinto vontade de chorar. Elas me deram empregos quando eu mais precisei. E quando eu me senti pronta, vim parar no O Popular que era um imenso desejo de jornalista.

A gente tem mania de rezar e pedir pra Deus um monte de coisas. Na hora de confiar, dá um gelo na barriga. Eu sou do tipo que adora ter tudo sob controle. É lindo quando nossos planos dão sempre certo, de forma linear, sem intercorrências. Só que não é sempre assim. A maternidade me deu tanta força e coragem que pensava: se precisar eu topo qualquer coisa, vendo bala no sinal, mas Cecília vai ter comida na mesa. Eu voltei a fazer feira, trabalhava de manhã em uma agência e à noite era feirante. No meio do dia, arrumava tudo enquanto ela dormia, pegava freelas e trabalhava de madrugada.

É cansativo. É desesperador. Sim, às vezes é mesmo. Eu sou muito privilegiada com uma rede de apoio, mas eu também tive a sorte de participar da vida dela como eu nunca imaginei. Eu estava presente cada vez que ela comeu um alimento novo, escolhia os desenhos, tinha tempo para brincar de banho de mangueira no meio da tarde. Escolhi roupas mais baratas, sapatos mais baratos, deixei de comprar muitas coisas que e gostaria, mas eu tive coisas que não têm preço. Existe sempre outro jeito.

A maternidade não é linear. Não dá pra ser mãe e seguir todos os planos. Eu aprendi e aprendo todos os dias que há sempre um jeito. Há sempre outro emprego, outra forma de estar junto. De vez em quando a gente chora, sente medo, atrasa boletos, se reinventa, mas o mais importante é entender que pode ser um dia de cada vez. Ju, e todas as outras, meu desejo é que se sintam abraçadas, que tenham força e que não lhes falte nada. Também desejo que encontrem anjos em forma de pessoas, que tenham bons trabalhos com quem entende as necessidades da maternidade, mas também que somos profissionais além de mães. Eu sei que nem todas as mães têm privilégios como os meus, mas sei também que há em nós uma força imensa pra continuar. Continuem!