Eu já sofri assédio. Eu e quase todas as mulheres que eu conheço. Infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Eu já congelei, já fiquei sem reação e já me questionei se a mão que desceu do abraço pra minha bunda era coisa da minha cabeça ou se era real. Já tive um chefe que perguntava para a secretária sobre masturbação na frente dos funcionários todos e ela sorria. De nervoso, eu apostaria.

Eu corri de um estuprador pela primeira vez aos 12 anos. Eu andava pela rua, indo pra escola quando um homem puxou a minha blusa. Entrei na casa de uma estranha, não lembro como consegui ir embora e jamais reconheceria o rosto dele se eu precisasse. Foi assim que a minha mente resolveu se sentir segura, bloqueando a imagem.

Quando a gente é mulher no Brasil, a gente tem medo de andar na rua escura não apenas pela possibilidade de um roubo, a gente tem medo de não respeitarem nossos corpos. Entramos no ônibus com medo de alguém ficar se esfregando na gente. E quase sempre acontece. Tem uma cena forte da série "Sex Education", quando a Aimee sofre um assédio sexual dentro do ônibus. Um homem se masturba e chega a gozar na calça dela. Ela demora a processar o que aconteceu, minimiza a situação e quando finalmente a ficha cai, ela bloqueia.

Cobrindo o caso João de Deus com vítimas denunciando assédio e estupro, eu consegui entender que para cada mulher funciona de uma forma. Muitas delas demoraram a entender o que acontecia, se negavam a acreditar, questionavam a si mesmas e sentiam medo de serem desacreditadas. Mais de 600 mulheres e ainda são questionadas. É preciso muita coragem pra denunciar, pra gritar, pra se expor. E quando um caso aparece e outras se encorajam é porque entendem que não estão sozinhas.

Eu demorei a processar muitos casos que aconteceram comigo. Essas coisas acontecem. No trabalho, dentro de casa, com pessoas que a gente confia ou com pessoas que tem poder. Se acham acima de suspeitas, ou se acham no direito. O médico no Egito, a investigação no futebol, líderes religiosos. Estão em todos os locais.

É preciso muita força pra continuar. E eu tô aqui, criando uma menina e sabendo que o caminho é perigoso. Não é fácil ser mulher mas existe um percurso longo que só vai dar certo com empatia, com sororidade. É importante entender que algumas situações não são normais, não devem ser aceitas. É fundamental que a gente não se sinta culpada ou em uma posição de desigualdade.

Crescemos em uma sociedade que normalizou a opressão é é preciso empatia pra entender que cada pessoa tem seu tempo. Não estamos sozinhas e não precisamos estar. Nossos corpos são nossos e meu desejo é que ao passar por uma situação de assédio ou de abuso você consiga entender e se proteger. Vamos juntas e quem sabe um dia estejamos seguras de verdade!