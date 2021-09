“Essa criança chora demais, dá mamadeira, seu leite é fraco”. Pronto, o coração de uma mãe que ainda não se adaptou a uma nova rotina e a um pedaço de amor - que também é uma dose alta de cansaço - está em pedaços. Maternidade é daqueles parques de diversões que começam pelo carrossel e terminam no brinquedo que te deixa de cabeça pra baixo enquanto cai energia, sabe? É linda e desesperadora e depois de seis anos de um parto eu ainda me pego pensando se eu estou fazendo a coisa certa. Acho que se eu completar 100 anos, ainda me farei a mesma pergunta. E quando o bebê abandona a barriga, vem logo a primeira prova de fogo: a amamentação. E falta apoio, falta muito apoio, sobra preconceito e opinião sem fundamento científico.

Eu nunca sonhei com isso. Era louca por uma filha, mas amamentar passava longe de ser sonho. Hipersensibilidade nos seios, uma vergonha imensa de amamentar em público, medo de não conseguir. Ninguém me contou nada sobre isso. Mas aí, quando ela nasceu e veio pro quarto, eu pedi pra enfermeira expulsar todo mundo e pronto, Cecília pegou o peito e parecia saber exatamente o que estava fazendo. Na primeira noite de maternidade, eu fiz o papai ir a uma farmácia e comprar uma chupeta. Todo mundo diz que é ótima.

Foram dois meses tentando que bendita pegasse a chupeta. Todo mundo falava que acalmava, que seria mais fácil, que ela dormiria melhor e etc. Ela odiava e cuspia e não foi legal não! Ela começou a pegar o peito errado, teve bico rachado, amamentação com sangue, dor e dor até que eu li sobre confusão de bicos. Tirei a chupeta, botei o peito no sol, e mágica. A amamentação se tornou mágica! Mais fácil, sem dor, mas claro, exaustiva. Durante quase 6 meses, não dava pra sair sem ela, não tinha mamadeira, tinha uma mãe cansada e feliz demais, orgulhosa de conseguir e tinha uma bebê dependente, que mamava com espaços curtos, a cada 3h ou 4h e que não dormia uma noite toda. Tinha peito pra fora em qualquer lugar e fim! Tinha confiança me dominando.

“Ah, mas dá mamadeira que ela dorme a noite inteira”. Sim, real! Pode acontecer mesmo, porque a ingestão do leite materno é mais rápida. E sim, existem diversos pontos a serem analisados sobre a produção do leite. Não, nem todas as mães conseguem amamentar e muitas podem ter a produção afetada por stress, por cirurgias mamárias, por algumas doenças que podem afetar a sucção dos bebês, uso de medicamentos que podem reduzir a produção, dietas muito restritivas e uma série de outros pontos. Quem deve diagnosticar isso? Bons médicos que vão avaliar a perda de peso da criança, a ausência ou redução do xixi e do cocô, não a mulher que não tem filhos, a tia que teve filhos em 1970 ou a outra que dava refrigerante na mamadeira e o filho não morreu.

Hoje vi uma amiga, a Aline Mil compartilhando no Instagram o julgamento por amamentar a filha de 2 anos e 4 meses. Questionamentos diversos incluindo o não uso da mamadeira, a idade, as escolhas de alguém que não dizem respeito a mais ninguém. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a amamentação EXCLUSIVA até 6 meses e complementar até pelo menos 24 meses. E você sabia que até 1 ano, o leite materno é o alimento principal? Mas aí tem muita gente que acha que sabe demais né? Baseados no achismo, atacam outras mães, julgam outras mães e não se preocupam em como isso pode afetar a maternidade. Quem não amamenta é julgada, quem amamenta também é!

A maternidade é feita de escolhas. Todo dia, o tempo todo. Difíceis, únicas. E se você escolheu não amamentar, ou escolheu amamentar até 3, 4, anos, é sua escolha, mulher. Para algumas mulheres o uso da fórmula é essencial. Mas tem mulher que desiste por falta de apoio, de conhecimento, porque é bombardeada de fake news, de achismo, de opinião que fere e que te faz questionar suas escolhas, seu corpo. Cecília mamou por 2 anos e 6 meses em livre demanda. Tirou a fralda antes de tirar o peito. É muito mais que alimento, é conexão, é entrega. O leite materno produz anticorpos, pode prevenir uma infinidade de doenças e aumentar a imunidade como nenhum outro complemento. E tem gente julgando toda essa entrega porque não quer ver um peito nu? Ou porque simplesmente acha que tem o direito de dizer a outra mulher o que fazer?

Eu já vi mulher amamentar no banheiro de um restaurante. Já senti vergonha de amamentar perto dos meus amigos. Já ouvi que meu leite era fraco, que era pouco, que eu não ia conseguir. Já usei fralda pra tampar a cara da minha filha, bebê, pra ninguém ver o meu peito. E no final, tinha Catherine arrancando a blusa em qualquer lugar e se importando zero com a opinião alheia. O problema é que o caminho é longo e nem todo mundo consegue chegar lá. Quando uma amiga tem filhos a minha vontade é dizer: mulher, seu corpo é mágico, seu instinto é incrível e sua força é única. Eu aprendi que chupeta e mamadeira não são presentes de chá de bebê e que se a mãe quiser, ela mesma vai comprar. Eu não percebi inicialmente, e sei que ninguém fez por mal, mas quando eu ganhei uma mamadeira tinha ali uma sociedade dizendo que uma lata de leite era mais forte que meu corpo. Eu desejo que haja mais empatia, menos achismo e mais poder de escolha. Que o sim e o não sejam direito!