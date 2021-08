Tem tanta comida que me lembra de minha mãe. No meio da tarde, ela pegava um monte de coisas numa geladeira que parecia nem ter tanta coisa e como milagre virava lanche, virava almoço, se transformava em fartura. Tinha um bolinho que ela chamava de “mentirinha”, com ovo, polvilho e sal que era sucesso na hora do lanche. O que mais tarde eu descobri ser bolinho de chuva, lá em casa tinha um nome que nem lembro, e quando não tinha leite, a receita era adaptada com água. Pão vira torrada, que vira farinha de pão amassada no pano de prato e vira bife à milanesa (É o melhor do mundo. Fazemos assim até hoje). Resto de almoço virava mexido na janta. Lá em casa não tinha comida que ia para o lixo. Tudo virava outra coisa e tudo era sempre gostoso demais. Ainda é assim!

Eu não gosto de jogar comida fora. Minha mãe teve uma vida difícil, uma infância no Nordeste cheia de fome. Ela conta que quando era bem pequena, minha avó trabalhava por 15 dias nas “casas de família”, como doméstica, antes de ser costureira e voltava trazendo a comida que sobrava por lá. Minha mãe ficava sozinha, ainda criança cuidava dos irmãos e a comida nem sempre era suficiente. Nas casas ricas, um doce chamava sempre a atenção da minha mãe: goiabada com creme de leite. Até hoje a gente come em casa e minha mãe conta que creme de leite era elitista na infância dela, coisa de rico. Eu assisti “Que horas ela volta” com a Regina Casé e vi tanto ali da minha família, aquele filme é um soco no estômago.

Todo dia eu faço lanches pra Cecília levar pra escola e há um tempo comecei a compartilhar as lancheiras no story do Instagram. Os amigos sempre perguntam, comentam, gostam das doiduras que eu invento e a maior parte delas é com o que sobra. Se a gente come bife hoje e sobra, vira pão com carne amanhã. Se eu cozinho brócolis e a gente não come tudo no jantar, vai para o omelete dela pela amanhã. Resto de frango? Desfio, ralo uma cenoura e transformo em patê. Eu escolho as frutas pelo que vai perder primeiro. Se tiver 300 laranjas que vão perder, a gente come antes da manga que está verde. O que aprendi? A comprar pouco. Na compra do mês, três ou quatro frutas de casa e algumas mais verdes para irem amadurecendo.

Eu odeio supermercado, então eu vou só uma vez ao mês. Pra conseguir comer frutas e verduras e lanches o mês todo, a dica é comprar pouco. Saco de laranja? De jeito nenhum! Iogurte? Compro dois ou três de cada, pra ter variedade, não enjoar, não perder e não ser obrigada a comer sem querem só pra não jogar fora. Eu sou a doida da comida. Na casa da minha sogra, também reaproveito tudo. Se tiver alguma coisa que vai perder, transformo em lanche, levo pra casa, congelo. Se vai pro lixo, eu sofro! Eu passo pelas ruas, penso quanta gente não tem comida, quantas famílias não conseguem comer o que gostariam, mas comem apenas o que é possível. Não me perdoo por jogar comida fora. Não consigo comer pão de forma, se o pão francês for perder. Eu como primeiro o que tem validade menor, mesmo que não seja exatamente o que eu queria comer no dia.

Um dia, uma colega de trabalho me contou (há 7 ou 8 anos atrás) que fazia, na época, mais de R$ 600 reais de compra pra ela e pro marido. Na mesma época, eu fazia 350, não tinha filha e parecia comida suficiente. Ambos almoçavam no trabalho, nem sempre jantavam e a compra da casa era feita sem nenhum planejamento. Comprava extrato de tomate com outros 10 na despensa. Comprava caixa de leite e outras com validade próxima perdiam e iam para o lixo. Não gostavam de comida esquentada, mas gostavam de mesa farta e tudo que sobrava ia para o lixo. Eu sofria tanto com aquilo. Ela dizia que se esquecia de olhar a despensa antes de ir ao supermercado e saía comprando tudo.

Eu não posso te dizer o que é certo, mas se eu pudesse dar um conselho a todas as pessoas seria: não joga comida fora. Não tem a ver com o seu dinheiro que paga por ela, ou apenas como o acúmulo de lixo na natureza. Eu poderia te dizer pra doar comida, mas eu nem vou falar sobre isso. Eu também poderia dizer que 30% dos alimentos produzidos aqui no país são desperdiçados e que mais de 40 mil toneladas de alimentos são jogadas fora por dia. Poderia dizer que uma a cada nove pessoas no Brasil passa fome todo dia, segundo dados do WFP de 2020. Mas é mais que isso, tem a ver com a consciência, com a gratidão de ter comida na tua mesa e de não ter em tantas outras. Ei, você tem mesmo coragem de jogar comida fora?