50 ciclos menstruais. 50 vezes esperando que uma menstruação não descesse, mas no dia exato, ela estava lá. Em três anos, pelo menos 50 vezes eu cruzei os dedos e fiz uma oração, passei a mão na minha barriga e conversei com um bebê que não existe.

Há três anos, no final de maio de 2018, quando a Cecília ainda nem tinha 3 anos de idade, decidimos ter um novo filho. Na primeira vez a gravidez aconteceu tão rápido. Suspendi o anticoncepcional em agosto e em dezembro ela estava lá. Um dia de atraso, teste de farmácia positivo, exame de sangue ok e um coração batendo na primeira ultrassonografia. Teve contratempo, placenta com descolamento e repouso absoluto, mas ela sobreviveu, e nasceu. 40 semanas, saudável, um parto normal, tudo do jeitinho que eu sonhei.

Eu sempre quis ser mãe de dois. Essa conversa já acontecia no namoro. No fundo do meu coração eu imaginei duas meninas. Cecília, Maria, e fim. Uma família feliz e completa. Nos primeiros seis meses desta tentativa, nenhuma preocupação. Depois de um ano, começamos alguns exames. Tudo certo comigo, alterações no do marido. Remédios e antibióticos e exames de novo. Pronto, tudo certo! Mais um ano... Nada! Novos exames e exames e nada!

Meu ginecologista é especialista em reprodução humana. Fizemos todos os exames possíveis, incluindo alguns invasivos como raio-x das trompas e por fim, decidimos dar um passo além. Coito programado. Medicamentos, monitorização da ovulação, visitas inúmeras ao consultório, injeção na barriga e sexo com data e horário específico. Primeira tentativa na semana da compra do meu apartamento. Eu só chorava, mas fui ao médico, tomei os remédios, sexo programado e nada!

A resposta veio no dia da morte da vó e eu não conseguia decidir sobre a segunda. Mas fui ao médico e tentei de novo e nada! E aí eu desisti da terceira monitorização. Era fim de maio. Não tinha mais dinheiro pra tentar, não tinha emocional pra começar de novo.

Em junho fui ao drive da imprensa, tomei minha primeira dose de AstraZeneca e dois dias depois, quando fui arrumar as malas pra ir pra Caldas Novas, decidi conferir no aplicativo que me acompanha desde o início das tentativas, pra ver a data da menstruação. Mais de uma semana de atraso. Era a primeira vez em três anos que uma menstruação atrasava mais de 3 dias. Era a primeira vez que eu não olhava o aplicativo por semanas.

Foi nesta mesma semana que Michelle Rabelo, uma amiga, também tentante, me contou que finalmente estava grávida. Assim como eu, ela e o marido tiveram um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Eu viajei e decidi esperar mais uns dias para o exame de sangue. Na minha cabeça eu só pensava na escolha do padrinho e o sentimento era medo + ansiedade e lá no fundo, uma esperança. Apenas um primo do Kadu aparecia nos meus pensamentos: Felipe. No carro, a caminho de Caldas Novas, eis que o bonito me solta uma informação importante: “Sonhei que vocês tinham uma menina e era tão linda”. Não dissemos nada das suspeitas, mas o coração estava disparado.

Voltei de viagem: Beta HCG negativo depois de 24 horas apertando o atualizar do site do laboratório. Médico marcou uma ultrassonografia e no dia seguinte, lá fomos nós. Cecília dentro da sala comigo, Kadu angustiado ao lado de fora e um exame inconclusivo. Endométrio grosso demais para uma menstruação, a certeza de uma ovulação e ainda não era possível identificar se havia um saco gestacional. A suspeita: uma ovulação tardia. Fui embora, com outro pedido de Beta HCG. Outras horas incansáveis de espera e também negativo. Pronto, dessa vez, eu e Kadu estávamos arrasados. Pela primeira vez eu sabia que ele tinha acreditado no alarme falso. Pela primeira vez ele falou com minha barriga e beijou um bebê que não existia.

A menstruação desceu com um ciclo que durou 43 dias. Na mesma semana, Michelle teve um aborto espontâneo e quando ela me contou, a dor doeu anto aqui. Minha amiga, a única que entendia um pouco dessa tentativa incessante, tinha perdido o milagre dela. Eu já tinha revisitado algumas roupinhas da Cecília que guardei à espera da Maria e estava disposta a abrir mão delas pro bebê da Michelle, se fosse uma menina. A gravidez dela era minha forma de acreditar. É comum nos grupos de tentantes: abortos, fertilizações sem sucesso, perdas e perdas que vão matando a nossa fé.

E a verdade é que eu me sinto cansada. Cansada de tentar. Cansada de responder às pessoas que me perguntam sobre o segundo filho. Cansada das respostas prontas e das tentativas de consolo de gente que mesmo com as melhores intenções não faz a menor ideia desse luto mensal, desse desejo que consome o coração. Estabeleci meu prazo, meu limite pra talvez desistir. E eu mereço ser respeitada por estas escolhas.

“Ah, fulana foi mãe com 40. Na hora certa vem. Existe a hora de Deus. Tem que transar mais. Quando você parar de pensar, vem. Toma garrafada. Coloca a perna pra cima”... Eu sei que eu não sou a única. Eu sei que outras tentantes aí do outro lado já se questionaram sobre merecimento. A gente aprende na infância que se for boazinha, ganha o brinquedo. Acontece que vida de adulto não funciona assim.

E essa não é uma tentativa de falar ainda mais sobre uma gravidez. É uma tentativa de dizer que eu tô cansada demais. E se você também tá, tá tudo bem, ou vai ficar!