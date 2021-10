Eu não bebo cerveja. Bebo vinho, destilados, e qualquer outra bebida com álcool, mas o cheiro da cerveja me faz lembrar uma infância em uma casa com violência doméstica e eu costumava pensar que a cerveja era a culpada. Cresci, entendi, mas a cerveja é um gatilho, ainda é. Assisti Maid, que tá na Netflix e se você não viu e é do tipo que não gosta de spoiler, não leia esse texto agora. Eu tive pesadelos, eu vi parte da minha história, da minha mãe, da minha avó e da minha irmã ali, naqueles 10 episódios. E eu vou contar a minha.

"Antes de morder, ele late. Antes de te bater, o soco é na parede". Eu tive pesadelos com a Alex dentro do armário se escondendo do pai que batia na mãe. No meu pesadelo, era eu embaixo de uma cama segurando a mão da minha irmã que tinha dois anos e da minha tia enquanto meu padrasto gritava com a minha mãe na sala. Ele quebrava coisas, não encostava nela, mas batia em tudo que estava ao redor. Não era um pesadelo. Era uma lembrança. Eu vivi isso. Eu me lembro da minha bicicleta sendo chutada durante uma briga. Novinha, paga pela minha mãe, amassada pelo meu padrasto.

Eu fui pra uma sessão da psicanálise antes de terminar e decidir publicar este texto. Passei 1 hora falando da série e dos gatilhos que eu tive. Eu passei mais de uma década achando que essas histórias tinham ficado todas no passado e nos últimos anos eu fui descobrindo que não. É que a psicanálise me fez entender que nada fica completamente pra lá. Eu decidi ir me abrindo pra saber como as coisas me afetam. Antes de um abraço, Freud me dá socos. A cura vem pela fala. A minha também vem pela escrita.

Eu tive uma infância cheia de felicidade. Eu brinquei muito, estudei em uma escola incrível, tinha lanches da tarde e almoços preparados pela minha mãe. Árvore no quintal, festas de carnaval no interior, mas de vez em quando minha casa era palco de brigas. Eu não me lembro de ver nenhuma, mas eu me lembro de ouvir, de ver os estragos no dia seguinte. Uma coisa quebrada, minha mãe magoada, arrasada. Eu assisti Maid e vi a mãe que foge com ela e ela que foge com a filha, de madrugada. As histórias repetidas e as sequelas das agressões. Eu me lembrei de uma fuga na madrugada, lembro-me dos nossos pés descalços e de uma coberta enrolada na gente. Minha mãe, duas filhas segurando pelas mãos e uma noite na casa de uma amiga que morava no mesmo bairro. Naquele dia, alguém além da nossa família descobriu o que a gente passava.

Não tinha Lei Maria da Penha. A lei é de 2006, sancionada pelo então presidente Lula. Mas um dia, minha mãe foi à delegacia. Depois, ficou com medo e retirou “a queixa”. Eu não entendi porque a gente voltava, porque o relacionamento que acaba um dia voltava no outro. Ninguém nunca entende porque as mulheres ficam né? Dinheiro, emocional, carência, medo. Nossa vida ficou livre dele em 2006, no mesmo ano em que a lei foi sancionada. Nos últimos anos não tinha mais briga, mas as feridas estavam lá. Me lembro de quatro ou cinco brigas e parecem que duraram anos inteiros. Algumas ficaram aqui. E eu tô falando só de mim. Não tenho direito de falar além de mim.

Em uma cena da série, a personagem Alex é pressionada a denunciar e questiona: “E eu vou dizer o quê? Que ele não me bateu?”. Eu acho que ainda é bem difícil entender a violência psicológica. Não tem murro, tapa, enforcamento, mas tem ameaça, tem grito. “Eu tenho um revólver e vou matar vocês três”. Parecia blefe. Por sorte, era. E se não fosse? E se a gente não estivesse aqui? Hoje eu escrevi a matéria de uma jovem de 18 anos assassinada pelo ex-namorado na frente de uma multidão em Mozarlândia. A polícia encontrou mensagens de ameaça pelo WhatsApp e acha que ela não acreditava que de fato, ele teria coragem. Ele teve, a filha dela, de 1 ano, perdeu a mãe.

“Antes de morder, ele late. Antes de te bater, o soco é na parede. Na próxima ia ser na sua cara. Você sabe disso”. Esse discurso viral de Maid me fez entender a sorte que tivemos. Infelizmente nem todo mundo tem a mesma chance.