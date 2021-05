Não bater, não gritar, ler um livro antes de dormir, comida saudável, pouco tempo no celular, rezar antes de dormir. Todo dia uma sensação de ser a melhor mãe do mundo e de vez em quando a frustração de não conseguir. Ontem eu gritei demais, na sexta eu não li nenhum livro, outro dia cheguei tão cansada do trabalho que deixei ela sem fazer a tarefa da escola.



A maternidade é coisa pesada. Precisa ser pra quem deseja. Ninguém tem que ser mãe, ninguém precisa nada. Chama escolha. Eu escolhi ser mãe desde sempre e quando eu olho pra Cecília vejo meus sonhos materializados. Eu sou uma mãe foda. Eu tenho consciência disso porque não é tarefa fácil. É diário, é trabalhoso e é com amor. É luta e glória, junto, num liquidificador.



Nem sempre é fácil, mas quando ela dorme eu penso como é que era minha vida sem essa criança? Como é que eu passaria por essa vida sem experimentar esse amor maior do mundo? Cecília é criança inteligente. Questiona, reclama, pede pelos direitos e quando eu tenho que tirar esses direitos dela pedindo silêncio, pedindo que não questione, me lembro que fui eu quem a ensinou ser assim. Quer criar uma criança forte? Precisa ser forte pra lidar com ela.



Ser mãe é fazer escolhas. Todo dia, o tempo todo. É ser julgada, mas é também entender que só você conhece seus limites, seus esforços e seus desejos. Um dia, à noite, fui julgada por falta de paciência com a Cecília. O que ninguém sabe é que a maternidade não é feita das 19h às 20h. Pra mim começa às 5h quando eu me levanto, escolho o laço de cabelo que combina com o sapato, faço o lanche saudável, escolho a blusa de frio. Começa no caminho da escola quando a gente reza pedindo pelo dia e canta pra ficar feliz. Passa pelas duas frutas diárias que eu escolhi pra ela comer, no carinho do banho e no sono no colo à noite.



A maternidade não termina. E mais, não tem nada a ver com recompensa. Não é criar um filho hoje pra que ele cuide de você amanhã. Não é pagar a escola achando que ele vai te devolver quando se formar na faculdade. É criar um ser humano pro mundo e a minha meta de vida é criar um ser incrível, livre, feliz e cheio de respeito pelo próximo. De vez em quando, eu penso que podia ser uma mãe melhor e aí a Cecília chora ao ver uma pessoa dormindo na rua. E doa o dinheiro do cofre pro menino que tá com fome no sinal. Eu me lembro que tô no caminho certo.



Dois anos de amamentação em livre demanda, a tentativa de uma criação com apego, quase 6 anos sem refrigerante e escolhas, escolhas e escolhas. Outro dia, mesmo com o cardápio cheio de saúde, colesterol alto. Onde é que eu tô errando? Uma criação com respeito e uma menina que responde. Onde é que eu erro? A gente erra e erra todo dia. E eu tô aprendendo a me julgar cada vez menos.



Eles erram também. Eles estão aprendendo e vão aprender pra sempre. Mas quando eu olho pra Cecília vejo uma criança incrível, cheia de amor, de vida. Ela também está aprendendo. A controlar sua raiva, suas frustrações, a questionar, a respeitar, a ser gente.



Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. A melhor esposa que eu posso ser. A melhor filha, a melhor profissional que eu consigo ser. Amanhã eu vou tentar ser melhor, mas hoje, hoje eu fui suficiente. E quer saber? Eu fui ótima e você também foi.