Eu cresci rodeada por mulheres: uma avó materna, uma tia materna, minha mãe, depois minha irmã. As amigas da minha mãe, professoras e depois, as minhas amigas. Meu pai namorou minha mãe por sete anos, mas quando ela engravidou, ele não apareceu mais para me registrar. Na minha certidão de nascimento uma infinidade de pontos marca o lugar do nome dele, repetindo a história da minha mãe e dos meus tios. Acho que foi logo que nasci que aprendi que precisava ser forte. Em uma casa cheia de mulheres não há espaço para ser fraca. É questão de sobrevivência. Ou fica forte, ou entra no buraco.

Meu primeiro exemplo, claro, foi minha mãe. Num trabalho incansável, não deixava faltar comida e resolveu abrir mão de tanto para pagar por uma educação de qualidade. A gente nem sempre comia o que queria, mas nunca nos faltou o pão na mesa. Era o sonho dela. Minha mãe, que catou comida no lixo, criou os irmãos ainda criança, foi doméstica ainda criança e começou a costurar aos 12 anos, não teve a chance de estudar. Ela sabia que nossa única chance era estudar para conseguir um futuro melhor que o dela. O primeiro diploma desta família: o meu!

Eu me lembro de ter 8 anos quando uma professora perguntou na sala de aula qual era o valor da nossa conta de energia. Eu fui a única criança que sabia quanto custava o serviço na minha casa. É que lá em casa foi sempre assim. Acordava e dormia com o barulho das máquinas da confecção e por diversas vezes vi minha mãe religar água e luz porque o dinheiro não foi suficiente para pagar. Não tinha choro, nem reclamação. Fazia o que precisava, trabalhava dobrado e pronto. É sobre ser forte.

Eu fui educada pra ser forte. Achei, por muito tempo, que precisava dar conta de tudo. Do trabalho, da filha, do lazer, da leitura, do financeiro. Eu sou essa que acorda às 5h da manhã e corta frutas em formato de coração para a filha levar pra escola. Gosto de cuidar do lanche dela, eu separo os conjuntos de roupa combinando com acessórios de cabelo, tenho em casa os remédios que ela possa precisar e quero ser todos os dias a minha melhor versão. Reaproveito a comida da geladeira, trabalho dobrado, triplicado, para não faltar nada. Acontece, minha amiga, que ser forte cansa. E um dia eu descobri que não precisa e não dá pra viver assim. Eu não quero ser forte o tempo todo. Não quero dar conta de tudo sozinha. Não quero e não vou! Tem marido, amigos, família, chefes. A gente não precisa ser forte o tempo todo. E dividir tarefas tem mais a ver com justiça que com fraqueza.

Eu já fui questionada em entrevista de emprego se meu marido me deixava viajar. Já me perguntaram se eu tinha planos para engravidar. Dois anos e pouco depois, me demitiram após a licença maternidade. Eu já sofri assédio moral e sexual e corri de estuprador pela primeira vez aos 12 anos. Ser mulher cansa. E claro, temos um milhão de motivos para comemorar. Temos uma luta linda que fez com que hoje a gente chegasse aqui, onde estamos. Mas ainda falta tanto e essa luta diária cansa. E como cansa.

Eu queria andar na rua sem medo de ser violentada. Sonho com o dia em que não seremos julgadas pela nossa roupa, pelo nosso sexo. Eu hoje olho para o espelho e vejo mais que uma mulher forte, eu vejo uma mulher bonita, que chora, sofre e que levanta. A minha força hoje é essa, a de mais empatia comigo mesma. Por anos eu me rotulei apenas como forte, como inteligente. Não havia mais espaço para outras características. A mulher na qual eu me transformo passa por uma infinidade de outras que me cercam. As que seguram meus dilemas, as que secam minhas lágrimas, as que acreditam no meu sucesso, as que me permitem ajudá-las.

Eu te desejo força porque mulher, não dá pra ser fraca. Mas neste dia e em todos os outros eu desejo que você descanse e que se permita. Desejo que você entenda que a gente falha, mas que é um dia de cada vez. Levanta e tenta de novo, mas não se cobra tanto assim. Eu sei que estou dizendo isso pra você, mas é também um lembrete pra mim. Nossa luta é longa, por respeito, por igualdade e por direitos, mas se a gente fizer isso de mãos dadas o peso do caminhar pode ser um tanto menor. Eu sei também que aprendemos desde sempre a sermos inimigas, mas não há mais espaço pra isso. Que a gente consiga olhar pra outra mulher entendendo seus defeitos e admirando as suas qualidades.

E que a gente entenda todos os dias que não dá pra ganhar uma guerra sozinha!