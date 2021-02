Por Catherine Moraes

Em janeiro do ano passado eu viajei pra Buenos Aires. Logo depois do Réveillon, a gente embarcou e eu aproveitei dias incríveis de férias: eu, minha filha e meu marido. Voltamos, as notícias do coronavírus começavam a ganhar força e na mesma semana do retorno participei da aula inaugural de uma pós-graduação em jornalismo e saúde da Fiocruz em Brasília. No mês seguinte, parti pra São Paulo em um curso da Casper Líbero sobre: Jornalismo, Saúde e claro, coronavírus.

A Catherine de janeiro de 2020 era tão feliz. Estava empolgada, cheia de planos. Queria ganhar prêmios de jornalismo ao longo do ano, queria escrever matérias e mais matérias sobre saúde. Queria se especializar, fazer uma nova pós-graduação, fazer muitos cursos, viajar pra trabalhar, viajar pra passear, pra estudar, pra encontrar. A meta era conhecer, no mínimo, uma cidade goiana por mês. Pé na estrada, vento no rosto e planos.

É sempre na virada do ano que eu avalio o que rolou, me perdoo pelas metas não cumpridas e traço novas. Em 2020 eu não consegui fazer isso. No fim do mês, com as férias de 2021 chegando ao fim eu finalmente comecei a pensar: quem é essa garota que eu não sei mais?

Queria terminar 2020 sendo mãe outra vez. Depois de 2 anos tentando eu achei que daria certo. Queria ter dado tantos abraços, encontrado tantas pessoas. A primeira tatuagem, um ensaio boudoir, emagrecer, dançar. E no fim das contas eu mudei. Todo mundo mudou. A gente desistiu dos planos, chorou pela falta dos abraços e desejou apenas saúde. Pra gente e pra quem a gente ama.

Eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorei dirigindo, chorei no trabalho, chorei no banheiro do jornal, na sessão de psicanálise, na chamada de vídeo, nas aulas on-line da Cecília, na demissão dos meus amigos, do meu marido, chorei escrevendo, entrevistando, chorei com a morte, por causa dela, chorei com medo, decepcionada, triste. Chorei no banho, no travesseiro. Chorei até de alegria olhando uma chuva cair. Chorei dançando na sala e vendo meu marido chorar olhando pra gente, pra mim e pra Cecília, e agradecendo pela nossa vida.

Eu nunca precisei tanto de colo e simplesmente entendi que cada um precisava se virar com a própria dor. Tinha tanta gente com dores maiores que as minhas, com isolamentos reais que eu não vivi, com perda de familiares, amigos. Gente sem trabalho, amigos sem saber como pagar o aluguel no próximo mês. Eu queria tanto pedir colo e não deu. Todo mundo se ocupava das próprias dores e eu precisava me virar com as minhas. Tentei não colocá-las numa balança. Não dava. Eu entendo meus privilégios.

Eu ainda não consigo aceitar por completo a Catherine de 2021. Eu não consegui ainda estabelecer as minhas prioridades. Eu não tenho a mesma energia da Catherine de janeiro de 2020. E eu sei que tá tudo bem, ou vai ficar tudo bem. Eu queria fechar os olhos, voltar pra Argentina e pegar de volta todo aquele ânimo pra planejar. Mas no fundo, eu sei que não existe mais espaço para aquela garota. Tudo mudou e eu estou mudando também.

Mais que nunca, entendendo que é um dia de cada vez. Respira, levanta a cabeça e vai. Vai com medo, vai chorando, mas vai também agradecendo que está viva. Eu não tenho todas as respostas, não acredito em nenhum lado positivo desse vírus de merda, mas acredito na nossa capacidade de superar e de acreditar de novo. Acredito e quero acreditar que caminhar devagar também faz chegar e que a vida é hoje. Um passinho de cada vez!