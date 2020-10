Opinião Confira a opinião dos nossos leitores - 27/10/2020

Goiânia ao longo do tempoOlho para o tempo e vejo Goiânia com o sorriso de primavera, diferente em cada canto. Nasci nesta terra do Anhanguera pertinho da Pecuária. Criança que de manhã bebia leite e corria atrás de seus sonhos. Tão lindos que não paravam nos passeios do Horto, nas águas do Lago das Rosas, do Rio Meia Ponte, do Córrego Botafogo, nem nos muric...