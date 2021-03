Opinião Cartas dos Leitores

Infração criminosaSob o título Ciclistas no Areião, tive a satisfação de ver publicada, na edição de 10/11/2020, minha denúncia a respeito dos abusos praticados por ciclistas de todas as idades na pista destinada aos pedestres no Areião, colocando em risco, principalmente, a vida de idosos e crianças. Embora a publicação tenha repercutido amplamente nas red...