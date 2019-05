É preciso ser mãe!

Dia das Mães é o dia daquelas ladainhas clássicas, piegas e repetitivas: “ser mãe é padecer no paraíso”, “é um milagre”, “mãe é sagrada”, “filho dá trabalho, mas é muito bom”; “mãe não precisa de presente, pois o maior presente é o filho” e tantas outras belas frases de efeito estampadas nos cartazes comerciais em busca dos filhos presenteadores. Nunca ouvi ladainha mais verdadeira e perfeita. Mãe é tudo mesmo. Mas faço questão de falar da responsabilidade, pois sinto que hoje também é dia de questionarmos nossas obrigações, nossa função de orientadora, exemplo e guia de nossos filhos. Sigo a ideia de que muitos males do mundo atual decorrem da falta de uma mãe atuando intensamente. Não há aqui intenção de questionar o trabalho exaustivo, necessário para criar o filho, a falta de parceria nessa tarefa, o cansaço, a falta de respostas diante dos problemas cotidianos e tantas outras dificuldades. Hoje é dia de assumirmos com fé, determinação, coragem, paciência e amor a nossa tarefa. Desejo imensamente que em cada mãe, além da alegria nesse domingo, surja o orgulho de olhar para o filho e ter como grande presente a certeza e o orgulho de que está fazendo a coisa certa. É preciso ser mãe. Não há nenhuma outra saída! Com muito respeito e nenhum julgamento a todas as mães.

Mariza Domingues

Professora, mãe do Francisco, de 3 anos e 6 meses

Luxo no STF

Em tempos de Reforma da Previdência, onde a tônica é instar o sacrifício de toda a sociedade, via redução de gastos públicos visando ao bem comum, causa indignação assistir ao STF seguir em direção oposta. A Egrégia Corte abriu licitação com teto de R$ 1,13 milhão para a contratação de um fornecedor para as opíparas refeições servidas aos integrantes da Corte e convivas. O edital segue o padrão do Ministério das Relações Exteriores. Vinhos com pelo menos quatro premiações internacionais, envelhecimento em barril de carvalho francês ou americano; champanhes com 12 meses de maturação. Há lagostas e pratos à base de camarões e bacalhau, além de medalhões de filé, vitelas e codornas. Exige-se uma perfeita harmonização de comidas e bebidas.

Pergunta-se: o brasileiro, que trabalha 153 dias por ano apenas para pagar impostos, concorda em saldar mais esse dispêndio?

É inegável o distanciamento da Corte da realidade do País.

Falta desconfiômetro!

João Bosco Costa Lima

Jardim Salvador - Trindade